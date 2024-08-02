سجل بسرعة.. احصل على 4000 دولار من مصرف ليبيا واعرف شروط التسجيل الصحيحة 

أعلن البنك المركزي الليبي بأنه يتم البدء في صرف العملات الأجنبية لكافة الأشخاص، ولكن تم العمل تنظيم عملية الصرف ليتم إعطاء كل شخص من المواطنين احتياجاته فقط، وقد أوضح بأنه يتم التسجيل بناء على بعض الشروط التي وضعها البنك، سنتعرف على الخطوات الصحيحة في التسجيل، وأيضاً الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في البنك سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

طريقة حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا

أعلن مصرف ليبيا بأنه يتم التسجيل لصرف العملات الأجنبية الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط مصرف ليبيا من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا .

سجل الدخول على الموقع، واختر حجز العملات من الشاشة الرئيسية للموقع.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية لكافة الأشخاص ويجب التأكد من صحة البيانات المسجلة.

ثم يطلب الموقع إرسال بعض المستندات التي يطلبها، وحدد فرع البنك التي ترغب في الحصول على المبلغ من خلاله.

اختر التالي، يعرض الموقع بعض من الشروط والأحكام التي يجب الاطلاع عليها جيدا واضغط على ارسال الطلب، ويتم الانتظار لحين الموافقة على عملية الصرف من قبل البنك.

أهم شروط صرف 4000 دولار من مصرف ليبيا

أعلن مصرف ليبيا بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ويتم قبول طلب صرف المبلغ، وتتلخص الشروط في الآتي: