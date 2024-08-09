كم هي معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024؟+ معدل 78% وش يدخل؟ تعرف الإجابة

معدلات القبول في الجامعات العراقية لطلبة السادس الإعدادي للقسمين العلمي والأدبي بكافة الكليات 2024 تساءل عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن الطلاب الناجحين في الصف السادس الاعدادي مؤخرًا يستعدون للتقديم في الجامعات العراقية ويرغبون في معرفة معدلات القبول وفيما يلي سوف نستعرض معكم بالتفصيل معدلات القبول بمختلف الجامعات العراقية 2024.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

قامت وزارة التعليم العالي بالعراق بالإعلان عن معدلات القبول بمختلف الجامعات العراقية 2024 وذلك بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم بالعراق الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي حيث أشارت التقارير ارتفاع معدلات نجاح الطلاب في الصف السادس الإعدادي العام الحالي 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023، وجاءت معدل قبول الطلاب في الجامعات العراقية هذا العام كالآتي:

معدل القبول في كلية الطب 100%.

أما طب الأسنان في معدل القبول بها 99.5%.

كلية الهندسة قسم حاسب آلي معدل القبول بها 93.17%.

كلية القانون معدل القبول بها 85.67%.

بالتفصيل معدلات القبول بمختلف الجامعات العراقيه 2024

بعد كثرة التساؤل الطلاب وأولياء الأمور عن معدلات القبول لطلبة الصف السادس الاعدادى بالعراق للقبول بمختلف الجامعات العراقية للشعبة العلمية والأدبية أوضحت وزارة التعليم العالي العراقيه معدلات القبول بمختلف الجامعات داخل العراق ومن أهمها جامعة الموصل كالآتي: