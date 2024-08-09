كم هي معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024؟+ معدل 78% وش يدخل؟ تعرف الإجابة

معدلات القبول في الجامعات العراقية لطلبة السادس الإعدادي للقسمين العلمي والأدبي بكافة الكليات 2024 تساءل عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن الطلاب الناجحين في الصف السادس الاعدادي مؤخرًا يستعدون للتقديم في الجامعات العراقية ويرغبون في معرفة معدلات القبول وفيما يلي سوف نستعرض معكم بالتفصيل معدلات القبول بمختلف الجامعات العراقية 2024.
معدلات القبول في الجامعات العراقية
قامت وزارة التعليم العالي بالعراق بالإعلان عن معدلات القبول بمختلف الجامعات العراقية 2024 وذلك بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم بالعراق الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي حيث أشارت التقارير ارتفاع معدلات نجاح الطلاب في الصف السادس الإعدادي العام الحالي 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023، وجاءت معدل قبول الطلاب في الجامعات العراقية هذا العام كالآتي:
- معدل القبول في كلية الطب 100%.
- أما طب الأسنان في معدل القبول بها 99.5%.
- كلية الهندسة قسم حاسب آلي معدل القبول بها 93.17%.
- كلية القانون معدل القبول بها 85.67%.
بالتفصيل معدلات القبول بمختلف الجامعات العراقيه 2024
بعد كثرة التساؤل الطلاب وأولياء الأمور عن معدلات القبول لطلبة الصف السادس الاعدادى بالعراق للقبول بمختلف الجامعات العراقية للشعبة العلمية والأدبية أوضحت وزارة التعليم العالي العراقيه معدلات القبول بمختلف الجامعات داخل العراق ومن أهمها جامعة الموصل كالآتي:
- كلية الطب في جامعة الموصل معدل القبول بها 100.33%.
- كلية الصيدلة نسبة القبول بها 98.83%.
- كذلك كلية هندسة قسم الحاسوب بمعدل 95%.
- أما كلية الهندسة قسم الميكانيكا فكان معدل القبول بها هو 86.33%.
- معدل كلية العلوم هو 88%.
- كذلك معدل كلية علوم قسم الحاسوب والرياضيات هو 67.67%.
- ومعدل كلية علوم البيئة وتقاناتها هو 62%.
- كلية الحقوق معدلها هو 78.83%.
- ووصل معدل كلية العلوم السياسية إلى 65.5%.
- معدل القبول بكلية التمريض المخصصة للذكور هو 97.67%.
- ووصل معدل القبول في كلية التمريض المخصصة للبنات إلى 95.33%.
- كلية الطب البيطري وصل معدل القبول بها إلى 70.17%.
- كذلك معدل كلية الزراعة والغابات 60%.
- أما كلية الإدارة والاقتصاد فكان معدل القبول بها هو 60%.
- كذلك كلية التربية للعلوم الصرفة هو 74.5%.
- ووصل معدل كلية التربية للعلوم الإنسانية 83.33%.
- كلية التربية المخصصة للبنات معدلها هو 62.17%.
- كذلك كلية الآداب معدلها هو 72.83%.
- ووصل معدل قسم المكتبات والمعلومات لدى كلية الآداب إلى 62.83%.
- كلية التربية الأساسية معدلها هو 69%.
- كذلك كلية التربية الأساسية المخصصة للبنات قسم رياض الأطفال معدلها هو 61.17%.
- ووصل معدل للقبول بكلية التربية الأساسية قسم معلم صفوف أولية إلى 71.67%.
- كذلك معدل قبول الطلاب بكلية العلوم السياحية إلى 60%.
- كذلك قبول كلية الآثار إلى 60%.
- أيضا كلية العلوم الإسلامية نسبة القبول بها 63%.