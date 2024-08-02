فرحي اطفالك باجمل الاغاني .. اعرف تردد قناة كراميش و ناسة وطيور الجنة 

تعتبر قنوات الأطفال من أكثر القنوات التلفزيونية التي يبحث عنها الأمهات بشكل كبير، وذلك للاستمتاع الأطفال بأجمل الأغاني التي يتم عرضها على القناة، وقد تم التعرف على تحديث تردد قنوات الأطفال منها كراميش ووناسة وأيضاً طيور الجنة، وقد حرصت إدارة القناة على توضيح الترددات الجديدة سنتعرف عليها في السطور التالية.

تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات التي يفضلها الأطفال، وذلك بسبب الشخصيات الموجودة بها منها شخصية لولو التي تحرص على تعليم الأطفال العديد من المبادئ الصحيحة، لتحديث تردد القناة عليك تسجيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

كما يتم العمل على تحديث التردد على قمر العرب سات من خلال تسجيل بيانات التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش على النايل سات

تعتبر قناة كراميش من أفضل القنوات الأطفال التي تعمل على عرض الأغاني التعليمية التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال بشكل كبير، وقد تم العمل على تحديث التردد من قبل إدارة القناة ليتم عرضها بشكل أفضل والتردد الجديد هو:

التردد: 10815.

اسم القناة: Karameesh.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بأنها من القنوات الدينية التي تحرص على بث اجمل الأغاني والتعاليم الدينية القيمة للأطفال والتحديث التردد عليك تسجيل البيانات التالية: