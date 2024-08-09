جدول الصرف 🤔 موعد صرف مرتبات أغسطس 2024 للموظفين+حقيقة تأجيل المرتب

موعد صرف مرتبات أغسطس يتساءل عنه الكثيرين مع بداية شهر أغسطس؛ حيث أنهم يعتمدون على هذا الراتب لسد احتياجاتهم وشراء حوائجهم شهريًا، لذا فإنه ينتظرون صرفه شهريًا ويتساءلون عن الموعد الذي يمكنهم صرفه خلاله مع بداية دخول كل شهر، لذا سنعرفك في سطور هذا المقال على الموعد الذي ستصرف به مرتبات شهر أغسطس وأماكن صرفها كذلك.

موعد صرف مرتبات أغسطس

أوضحت وزارة المالية بأن يتم تبكير موعد صرف مرتبات أغسطس، وهذا امتدادًا للإجراءات الخاصة بتبكير صرف رواتب شهور 5 و6 و7، وقد قامت بتحديد هذا الموعد بدءًا من يوم الثاني والعشرين من نفس الشهر، لذا فإنه يتم صرفه بوقت مبكر أربعة أيام عوضًا عن موعد الصرف الرئيسي وهو يوم 26 من أغسطس، مع صرف متأخرات شهر يوليو بأيام 8 و11 و12 بالشهر، وحسب بيان أصدرته وزارة المالية فإن أشرف خيري قال مؤخرًا أنه يتم الموافقة على أن يتم تبكير صرف رواتب شهر سبتمبر القادم كذلك، وهذا بدءًا من يوم 22 بنفس الشهر مثلما حدث بشهر أغسطس، مع صرف متأخرات شهر أغسطس بأيام 8 و9 و10 في شهر سبتمبر.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

فيما يلي نوضح لك الجدول الخاص بالحد الأدنى للأجور للسنة الحالية 2024 على النحو التالي:

تحصل الدرجة السادسة على راتب بمبلغ وقدره 6000 جنيه.

يحصل العاملين بالدرجة الخامسة على راتب بمبلغ وقدره 6500 جنيه.

يحصل العاملين بالدرجة الرابعة على راتب وقدره 7000 جنيه.

تحصل الدرجة الثالثة على راتب بمبلغ 7500 جنيه.

تحصل الدرجة الثانية على راتب بمبلغ وقدره 8000 جنيه.

يحصل العاملين بالدرجة الأولى أو ما يوازيها على راتب بمبلغ وقدره 8200 جنيه.

يحصل المدير العام على راتب بمبلغ 9200 جنيه.

يحصل العاملين بالدرجة العالية أو ما يوازيها على راتب وقدره 10200 جنيه.

يحصل العاملين بالدرجة الوظيفية الممتازة على راتب بمبلغ وقدره 12200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس

يستطيع المواطنين أن يصرفوا مرتبات شهر أغسطس عن طريق العديد من الطرق؛ ومن هذه الطرق ما يلي: