“تصوير يفوق الخيال” هاتف Samsung Galaxy S23 بمواصفات ومزايا مذهلة.. السعر!

يعد هاتف Samsung Galaxy S23 من أكثر الهواتف التي جاءت في التصنيف الأعلى من شركة سامسونج، بالإضافة إلى أن الهاتف يمتلك العديد من المواصفات والمميزات، ومن بينها حجم الهاتف الممتاز وذات تصوير بدقة عالية وجبارة لا تُقارن بأي هاتف أخر، وعليه فأصبح من السهل إمكانية التعرف على المواصفات والمميزات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما مواصفات Samsung Galaxy S23؟

جاءت أبرز مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

هاتف Samsung Galaxy S23 يتميز بدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.

كذلك فإن الهاتف مقاوم للماء والغبار ويمكنه تركه حتى نصف ساعة داخل الماء.

أبعاد الهاتف تكون 146.3×70.9×7.6 ملم.

الهاتف يقوم بدعم شريحتين Nano Sim .

وزن الهاتف يبلغ 167 جرام.

إصدارات الهاتف تبدأ من 128 جيجا بايت حتى 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية تكون بسعة 8 جيجا بايت.

الهاتف لا يمكنه زيادة المساحة التخزينية أي لا يدعم كارت الميموري.

دقة كاميرا الهاتف الأمامية تكون 12 ميجا وذات تصوير عالي وجبار لا يمكنه المقارنة من مع أي هاتف في تصنيفه.

تصوير الفيديو يكون بمعدل التقاط تبدأ من 24 إلى 30 إطار في الثانية الواحدة.

بطارية الهاتف تكون بسعة 3900 ملي أمبير.

كما أن الهاتف يقوم بدعم نظام تشغيل أندرويد 13.

يتميز الهاتف بألوان الأسود والذهبي والأخضر وكذلك البنفسجي.

قوة أداء مميزة.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23

ويمكنك التعرف على سعر هاتف Samsung Galaxy S23، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-