موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 والتأمينات الإجتماعية تكشف عن الفئات المستحقة

ترتفع عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024، والتي تسعى الدولة من خلالها على تخفيف العبء من على كاهل المواطن المصري خاصة في ظل الظروف المتعثرة التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وخلال الأيام الأخيرة بدأ عدد كبير من أصحاب المعاشات في البحث عن موعد صرف العلاوات الخمس 2024، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية …

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

حيث يهتم عدد كبير من أصحاب المعاشات بالتعرف على موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024، وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرفها في شهر ديسمبر 2024، وتعد هذه هي الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس وكانت القومية للتأمين الإجتماعي أعلنت قامت بصرف 3 دفعات خلال الشهور الماضية.

الفئات المستحقة العلاوات الخمس

وأعلنت القومية للتأمينات أنه من المقرر صرف العلاوات الخمس لثلاث فئات ، الفئة الأولى للأشخاص التي تتقاضى معاش أقل من 2000 جنيه وتم صرف العلاوة كاملة في مارس الماضي، أما الفئة الثانية فهي لأصحاب المعاشات التي تتقاضى معاش يتراوح بين 2000 جنيه لـ 3000 جنيه.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن العلاوات الخمس، وإليكم الخطوات ….