فرح أطفالك في الإجازة.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية

قناة طيور الجنة تعتبر من أبرز القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، فمنذ أكثر من عقد من الزمان تقدم هذه القناة محتوى هادف ومتميز، يساهم في تعزيز القيم والأخلاقيات لدى الأطفال، وتتمتع قناة طيور الجنة بشعبية واسعة في المنطقة العربية، باعتبارها من أوائل القنوات المتخصصة في برامج الأطفال وإلى جانب التركيز على الأناشيد والبرامج المتنوعة، تقوم القناة بتقديم محتوى مجاني للمشاهدين وسوف نستعرض في السطور التالية تفاصيل تردد قناة طيور الجنة لتسهيل متابعة برامجها من قبل الجمهور.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 للأطفال

استقبال قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات:

للنايل سات:

التردد: 11258

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي

للعرب سات:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي

بهذه الإعدادات يمكن استقبال قناة طيور الجنة بشكل جيد على كلا القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال: