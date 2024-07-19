فرح أطفالك في الإجازة.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية

قناة طيور الجنة تعتبر من أبرز القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، فمنذ أكثر من عقد من الزمان تقدم هذه القناة محتوى هادف ومتميز، يساهم في تعزيز القيم والأخلاقيات لدى الأطفال، وتتمتع قناة طيور الجنة بشعبية واسعة في المنطقة العربية، باعتبارها من أوائل القنوات المتخصصة في برامج الأطفال وإلى جانب التركيز على الأناشيد والبرامج المتنوعة، تقوم القناة بتقديم محتوى مجاني للمشاهدين وسوف نستعرض في السطور التالية تفاصيل تردد قناة طيور الجنة لتسهيل متابعة برامجها من قبل الجمهور.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 للأطفال
استقبال قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات:
للنايل سات:
- التردد: 11258
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚
- الاستقطاب: أفقي
للعرب سات:
- التردد: 11315
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: ¾
- الاستقطاب: أفقي
بهذه الإعدادات يمكن استقبال قناة طيور الجنة بشكل جيد على كلا القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات
خطوات ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال:
- اضغط على زر “القائمة” باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- انتقل إلى خيار “الإعدادات” في القائمة.
- اختر الخيار الخاص بالبحث عن القنوات أو إدخال التردد يدويًا.
- حدد القمر الصناعي الذي ستقوم باستقبال القناة منه. في هذه الحالة، يمكن استقبال قناة طيور الجنة عبر النايل سات أو العرب سات.
- اضغط على زر “بحث” ليقوم الجهاز بالبحث عن القناة.
- عند العثور على قناة طيور الجنة، اضغط على زر “حفظ” لحفظ إعدادات القناة على جهازك.
- بعد إتباع هذه الخطوات، ستتمكن من مشاهدة قناة طيور الجنة بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك.