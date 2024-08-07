استعلم الآن .. موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم بخطوات رسمية

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، تجدون هنا الرابط الخاص بنتائج الثانوية العامة في اليمن 2024 في صنعاء على موقع وزارة التربية والتعليم yemenexam.com، حيث من المتوقع أن تظهر نتائج الطلاب بالصف الثالث الثانوي بالاسم ورقم الجلوس في محافظات صنعاء والحديدة والبيضاء وأب وتعز وغيرها وبعد انتهاء الامتحانات في 18 مايو الماضي، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر ظهور النتائج التي تأخرت قليلاً هذا العام، ما أدى إلى قلق بعض الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم

من المتوقع ظهور النتيجة في غضون أيام قليلة، حيث سيتم توفير رابط رسمي يمكن للطلاب الضغط عليه للحصول على النتيجة يتم حالياً رصد درجات الطلاب في المرحلة الثانوية وإدخالها في النظام الإلكتروني للوزارة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عن طريق اتباع الإجراءات التالية.

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن.

ثم يتم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية، ومن بينها اختيار نتيجة الثانوية العامة.

ثم يتم إدخال رقم جلوس الطالب وبعدها يتم اختيار تخصصه سواء في القسم العلمي أو الأدبي أو شهادة الثانوية العامة.

عند النقر على زر البحث، ستظهر النتائج بشكل سريع في جدول يحتوي على درجات الطالب في كل مادة، إجمالي الدرجات، والنسبة المئوية.

نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في صنعاء متاحة بالبحث عبر الاسم ورقم الجلوس.

يمكن لطلاب الثانوية الثانية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024 برقم جلوسهم من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات في صنعاء: