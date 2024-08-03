خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس وموعد الصرف؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانتهاء من دراسة أهلية حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024 وإعلان النتيجة، حيث يحق لجميع المستفيدين الاستعلام للتحقق من استمرار الحصول على الأهلية وبالتالي الصرف في الموعد المحدد شهريا، حيث يتم إجراء تلك الدراسة بشكل شهري لاستبعاد الغير مستحقين للدعم.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 81

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

النقر على خيار تسجيل الدخول.

كتابة بيانات الحساب الشخصي.

النقر على الخدمات ثم اختيار الاستعلام عن الأهلية.

تحديد رقم الدفعة.

ادخل جميع البيانات المطلوبة.

النقر على زر استعلام.

في حالة رفض الأهلية سوف تلاحظ تفعيل زر الاعتراض.

يمكن تعبئة نموذج الاعتراض إلكترونيا وإرساله لإدارة البرنامج.

يتم دراسة الاعتراض في مدة لا تتجاوز 90 يوم.

يمكن متابعة رقم الاعتراض من خلال رقم الطلب.

موعد صرف الدعم الدفعة 81

ينتظر المستفيدين من دعم حساب المواطن موعد الصرف لشراء المستلزمات والمتطلبات الأساسية، حيث يوافق الصرف لهذا الشهر اليوم العاشر في الشهر الميلادي وهو يوم السبت، لذا من المتوقع تأجيل الصرف لمدة 24 ساعة فقط على أن يتم الإيداع في صباح اليوم التالي وهو يوم الأحد الموافق لتاريخ الحادي عشر وذلك وفقا لقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يتم تأكيدها مع اقتراب موعد الصرف، حيث يتم الإعلان رسميا من قبل إدارة البرنامج عن موعد الصرف ليصبح المستفيدين على دراية.