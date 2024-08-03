ما خطوات استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة؟

أوضحت الهيئة العامة للبريد داخل دولة الجزائر أبرز شروط استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر 2024، حيث تعد تلك البطاقة واحدة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها وفقا لشروط معينة، ومن خلال تلك البطاقة يتم الحصول على المشتريات وسداد الفواتير والرسوم الدراسية وسداد الالتزامات عبر تلك البطاقة متعددة المزايا.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر

يقدم البريد الجزائري خدمة إصدار البطاقة الذهبية في حال استيفاء شروط التسجيل كاملة، علما بأن الاستلام يتم في غضون 5 أيام من تاريخ التسجيل، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الخاص بمكتب البريد الجزائري.

اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد او تسجيل الدخول بالحساب الحالي.

النقر على خدمة استخراج البطاقات الذهبية.

اختيار نوع البطاقة المطلوب من الخيارات المتاحة.

قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

النقر على خيار تقديم الطلب.

ارفاق الأوراق الرسمية المطلوبة لكي يتم التحقق من صحة البيانات المسجلة.

النقر على زر ارسال.

شروط الحصول على البطاقات الذهبية من هيئة البريد بالجزائر

يقدم مكتب البريد الجزائري البطاقة الذهبية في حال التحقق من استيفاء شروط التسجيل التالية: