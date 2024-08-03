أغاني وأناشيد ومرح وفرح طوال اليوم.. تردد قناة وناسة كيدز Wanasah الجديد 2024

يستعرض تردد قناة وناسة كيدز Wanasah الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات برامج هادفة ومسلية وشيقة للأطفال، حيث تقدم القناة محتواها مجانا وباللغة العربية على مدار اليوم بدون توقف أو تشويش أو أعطال، كما تحرص القناة على التنوع في تلك الفقرات لتشمل فقرات الترفيه والتعليم والتسلية والتثقيف والتربية والأغاني والأناشيد وغيرها.

تردد قناة وناسة كيدز Wanasah الجديد 2024

يعد استقبال تردد قناة وناسة كيدز من الضروريات في المنزل الذي يوجد به اطفال، حيث تقدم القناة محتوى مسلي يجذب الأطفال من عمر بضعة أشهر، وتحرص إدارة القناة على الشمول والعموم والتنوع في الفقرات لتصبح القناة تعليمية وتربوية وترفيهية، ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد أخر

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة للأطفال

يعد استقبال قناة وناسة للأطفال مجاني أي لا يتطلب أي رسوم للتنزيل سواء رسوم شهرية أو سنوية، وتبث القناة المحتوى بجودة عالية داخل مصر عبر النايل سات وأيضا داخل دول الخليج العربي والشرق الأوسط عبر العرب سات، ويمكن الاستقبال من خلال اتباع خطوات التنزيل التالية: