رابط مباشر وبالخطوات .. استعلام المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024

تقدم الحكومة العراقية الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجا للدعم من خلال منصة مظلتي، حيث يتم صرف ذلك الدعم بهدف المساعدة على تحمل أعباء الحياة وتحسين الظروف المعيشية قدر الامكان، لذا نجد بحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الذيم يتم اختيارهم وفقا لبنود محددة أبرزها الانتماء لفئات محدودي الدخل والدخل المنخفض.

خطوات استعلام المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن للحاصلين على الدعم الاستعلام والتحقق من الاستفادة من الدعم المادي من خلال اتباع الخطوات الالكترونية التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو منصة مظلتي التابعة للرعاية الاجتماعية. قم بالنقر على قسم الأخبار من تبويب الصفحة الرسمية. انقر على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية. ادخل رقم الهوية الوطنية الشخصية ثم ادخل الكود الخاص ب التسجيل في الأماكن المخصصة. قم بالنقر على زر استعلام. يمكن تحميل الملف الذي يشمل اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بصيغة pdf. بعد تحميل الملف يتم البحث بالاسم او برقم الهوية للتحقق من حالة القبول والرفض.

مستندات التقديم في دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

تتمثل تلك المستندات في: