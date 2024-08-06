من هنا طريقة حجز مبلغ 4000 دولار في مصرف ليبيا وأهم الشروط

أصبح بإمكان الجميع الآن حجز مبلغ 4000 دولار في مصرف ليبيا بكل سهولة ويسر من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لنظام حجز مصرف ليبيا المركزي، حيث أعلن البنك المركزي الليبي عن إمكانية تخصيص مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي لكل مواطن ليبي وفقاً لشروط محددة تنظم عملية الحجز والتخصيص، وهذه الخدمة تأتي في إطار جهود البنك لتيسير الحصول على العملات الأجنبية وفقاً للتشريعات المعمول بها.

حجز مبلغ 4000 دولار في مصرف ليبيا

يتم حجز العملات من خلال مصرف ليبيا عن كريق اتباع الخطوات:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني لمنصة البنك المركزي الليبي، من هنا.

إدخال بيانات المستخدم المطلوبة.

بعد ذلك، انقر على زر تسجيل الدخول إلى البنك.

اختيار خدمة حجز العملات الأجنبية للاستخدام الشخصي بمبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، ينبغي التحقق من دقة البيانات المدخلة.

تقديم الوثائق اللازمة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.

تأكيد الطلب بالضغط على زر الإرسال.

شروط التسجيل في مصرف ليبيا المركزي 2024

أصدر المصرف المركزي الليبي قائمة من الشروط الأساسية للتقدم لطلب خدمة حجز مبلغ 4000 دولار، وتشمل هذه الشروط ما يلي: