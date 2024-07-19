طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. والدفع في بيتك

مع بداية كل شهر يرغب ملايين المواطنين في القيام بالتعرف على فاتورة الكهرباء، والقيام بدفعها إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، حتى أن هذه الفاتورة تمثل أهمية كبيرة لهم، نظرًا لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون أو انقطاع الكهرباء لحين السداد، وعليه أصبح من السهل إمكانية القيام بالإستعلام عن الفاتورة ودفعها أون لاين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الكهرباء عبر الإنترنت.

ثم يتم النقر على زر “الخدمات”.

مع اختيار “الاستعلام عن الفواتير”.

بحيث تتمكن من تحديد الشركة التابع لها.

وعند ذلك يمكنك إدخال المعلومات الخاصة بكارت الكهرباء.

إدخال الكود الخاص بكل مواطن.

النقر على أيقونة “استعلام”.

بحيث تتعرف في النهاية على كافة التفاصيل الخاصة بالفاتورة.

كيف أدفع فاتورة الكهرباء

العديد من الطرق التي تؤهلك للقيام بدفع فاتورة الكهرباء أون لاين، وهي عن طريق المحافظ الإلكترونية التي تسهل من هذه الخدمة، بالإضافة إلى إمكانية الدفع عبر فوري، أو بإتباع الخطوات التالية:-