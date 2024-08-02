لينك موقع نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 صنعاء برقم الجلوس الادراة العامة للاختبارات فور ظهورها

تعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 صنعاء برقم الجلوس من أهم النتائج الهامة التي تمكن الطلاب من الانتقال إلى المراحل التعليمية المتقدمة، وصرحت الوزارة بأنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي أو موقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

أكدت الوزارة أن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 صنعاء برقم الجلوس سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات بشكل نهائي، وذلك بعد اعتماد النتائج رسمياً، وستتاح هذه النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، مما يسهل على الطلاب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، مما يوفر الوقت والجهد، وكما سيتم الإعلان عن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي بعد الإعلان الرسمي للنتائج.

كما أتاحت الوزارة الحصول على النتيجة من خلال إرسال رسائل نصية تتضمن رقم الجلوس وإرسالها إلى الرقم 160، وسيتم فتح باب التظلمات وذلك بعد الإعلان عن النتيجة حتى يتسنى للطلاب التحقق من درجاتهم مقابل دفع الرسوم المحددة، والجدير بالذكر أن عمليات التصحيح قد تمت بأعلى درجات الشفافية والنظافة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 صنعاء برقم الجلوس

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي اليمن 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم باليمن .

أو عبر الإدارة العامة للاختبارات.

حدد أيقونة نتائج الصف الثالث الثانوي.

حدد بعد ذلك نوع الشعبة التي ينتمي إليها الطالب سواء أكان علمي أو أدبي.

اختر اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

اضغط على أيقونة البحث.

تمهل عدة لحظات عديدة حتى يتم ظهور النتيجة بشكل مفصل.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة سوف تتمكن من الحصول على نتيجتك بشكل مفصل، وذلك بعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم باعتمادها رسمياً.