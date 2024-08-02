ما خطوات استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1446 وما تعليمات استخدام الحاسبة؟

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاسبة الضمان الاجتماعي التي من خلالها يتم منح المواطن السعودي قيمة تقريبية للدعم المقرر صرفه في الموعد المحدد بناء على عدد أفراد الأسرة، وتتم الخطوات بالكامل بطريقة الكترونية ميسرة تتم في أي وقت دون اشتراط مواعيد العمل الرسمية، فقد يتطلب الأمر المصداقية في تدوين البيانات المدخلة.

خطوات استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي

تمنح وزارة الموارد البشرية أداة حاسبة الضمان الاجتماعي كخدمة مجانية لجميع المستفيدين، ومن خلالها يتم تقدير الدعم المقرر صرفه بالريال السعودي، ولاستخدام تلك الأداة يتم اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النقر على قائمة برامج الدعم ثم اختيار الضمان الاجتماعي. تسجيل الدخول. النقر على الخدمات الالكترونيه ثم اختيار الحاسبة التقديرية. إدخال البيانات المطلوبة التي تتمثل في عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري. النقر على زر احسب الدعم. تظهر الحاسبة الالكترونيه قيمة الدعم المقرر لتلك الأسرة بناء على حساب الفرق بين الحد المانع للضمان والدخل الشهري الثابت.

تعليمات استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي