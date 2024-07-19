رابط منصة نجاح student.najah.iq

يسعى الكثير من الطلاب والطالبات في العراق إلى معرفة رابط الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024، الخارجي من خلال منصة النجاح في جميع المحافظات مثل بغداد، النجف، صلاح الدين، والسليمانية، هذه المرحلة التعليمية تشكل مصدر قلق وتوتر للأسر العراقية، وزارة التربية والتعليم أعلنت أن مراكز الكنترول لا تزال تعمل حتى الآن، وقدمت رابطاً مباشراً لتحميل النتائج، في الأسطر القادمة سنناقش كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي العراقي بسهولة.

الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

سهلت وزارة التربية العراقية عن طريق هذا الرابط الرسمي هذا الوصول إلى نتائج الدور الأول للصف السادس الإعدادي من خلال الموقع الرسمي للوزارة. يمكن القيام بذلك بإدخال رمز التحقق المرئي في حقل تسجيل الدخول، ثم اختيار المرحلة المناسبة وتدوين بيانات الطالب أو الطالبة. في النهاية، ستُعرض جميع الكشوفات التي تحتوي على نتائج الطلاب والدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة الدراسية.

رابط الحصول على نتيجة الصف سادس الإعدادي عبر منصة النجاح najah.iq

تعتبر منصة النجاح najah.iq 2024 واحدة من أبرز المنصات المستخدمة، للاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف سادس الإعدادي، وذلك باتباع الإرشادات التالية: