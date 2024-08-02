Season 6.. تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان وموعد عرض الجزء الجديد والمنتظر

أحدث مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان رواجاً كبيراً في الوطن العربي منذ بداية عرض أولى حلقات المسلسل، حيث تدور أحداث المسلسل حول بناء الدولة العثمانية قديما والتأسيس لها على يد عثمان الابن الأصغر أرطغرل ويجسد المسلسل الصعوبات والتحديات والمعوقات التي شهدتها تلك الفترة وخطط التعامل مع السلطانة أسمهان والأمير كانتاكوزانوس.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

عبر الأقمار الصناعية تمتلك عدة قنوات حقوق بث الحلقات الجديدة من المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان الذي يجسد فيه الممثل التركي بوراك دور البطل، وتقدم تلك القنوات الترجمة المسلسل لتحقق المشاهدة الممتعة، كما يقدم البعض منهم الدبلجة إلى العربية، ولمتابعة حلقات المسلسل بجودة عالية يتم ضبط جهاز الاستقبال على القنوات التالية:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: عمودي – رأسي – vertical.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد أخر

القمر الصناعي: ترك سات.

الاستقطاب: عمودي – رأسي- vertical.

التردد : 11628.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد أخر

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

موعد عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن بدء تصوير الجزء السادس من المسلسل والذي يتضمن العديد من الفتوحات والانتصارات، ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل في شهر سبتمبر أو اكتوبر المقبل، وذلك عبر القنوات السابقة ويتم ارض حلقة واحدة أسبوعيا ومدة الحلقة يتراوح بين 40 دقيقة و 45 دقيقة.

أبطال الموسم السادس مسلسل المؤسس عثمان