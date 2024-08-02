رابط نتائج اعتراضات 2024 الصف الثالث متوسط بالعراق

أعلنت مديرية التربية في محافظة الكرخ الأولى بالعراق عن نتائج اعتراضات امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول للعام الدراسي 2024، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم تصحيح وترتيب درجات الطلاب بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل، هذا وبالإضافة إلى أنه قد بدأت امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 في الساعة السابعة صباحًا، وانتهت يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بتوفير إليكم الروابط الرسمي والتي من خلالها يمكنك الحصول على الاعتراضات بشكل مباشر.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2024

يمكن للطلبة الاطلاع على نتائج اعتراضاتهم من خلال مراجعة المدرسة أو التواصل مع إدارة المدرسة المعنية، كما يمكن استخراج نتائج الاعتراضات عبر موقع “نتائجنا” ووزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية وأولاً قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.

عدها يجب عليك الانتقال إلى رابط موقع “نتائجنا”.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة المتاحة.

انقر على رابط اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2024.

بعدها قم بتحديد اسم المحافظة التي تتبعها.

ومن ثم قم بإرفاق بيانات الرقم السري والرقم الامتحاني.

اضغط على زر الاستعلام، وستظهر لك نتيجة قبول أو رفض الاعتراض.

نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2024

وبإتمام هذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب الاطلاع بسهولة على نتائج اعتراضاتهم والتأكد من صحة درجاتهم. نأمل أن تكون هذه الإرشادات قد ساعدتكم في الحصول على المعلومات التي تحتاجونها، فقط كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع الرسمي السابق ذكرة حتى تتمكن من الحصول عى النتائج، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم التعليمية.