ما هي شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة وكيف يتم التسجيل؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أحقية المرأة في التسجيل في الضمان الاجتماعي وفقا لشروط محددة، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي من البرامج التي تحتضن المرأة المطلقة والأرملة والمتزوجة في حال غياب زوجها أو المرأة التي لديها أطفال وتمنحها الدخل الشهري الثابت لتوفير الاحتياجات الأساسية بشكل شهري.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة

تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات التسجيل من المرأة المتزوجة في حال توافر الشروط التالية:

الحصول على الجنسية السعودية.

الاقامة داخل المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك سجل تجاري أو مهني.

في حال إن كانت متزوجة من رجل سعودي الجنسية.

الاقامة بداخل منزل مستقل وأن لا تكون الاقامة في دور الرعاية.

عدم حصول المرأة على الدعم من برنامج آخر أو أن لا يكون لديها دخل شهري ثابت يفوق الحد المانع.

في حالة وفاة الزوج يحق للمرأة التسجيل كرب للأسرة.

تحصل المرأة السعودية على دعم الضمان بعد غياب زوجها أو سجنه أو هجره لها في حال إن كان لديها أبناء مع تقديم الوثيقة التي تثبت ذلك ويتوقف الضمان الاجتماعي على الفور في حال زواجها من جديد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يستقبل برنامج الضمان الاجتماعي طلبات التسجيل من المواطنين من خلال اتباع الخطوات التالية: