استعلم عنها فور اعتمادها.. وزارة التربية والتعليم اليمنية توضح خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 ووسائل الاستعلام عن النتائج

كثير من أولياء الأمور والطلاب اليمنيين ينتظرون إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، ويتوقعون استخراج النتائج عبر الطرق المتاحة، حيث يتابع الطلاب نتائجهم بانتظار الإعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم اليمنية، هذه النتائج تمثل لحظة هامة في حياة كل طالب وطالبة، حيث يتطلعون بشغف للتحقق منها والاطمئنان إليها.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

إليكم خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2024:

يرجى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على الموقع.

ابحث عن أيقونة “نتائج الامتحانات” على الصفحة الرئيسية.

اختر “الصف الثالث الثانوي” من القائمة المتاحة.

ادخل رقم جلوسك واسمك في الحقول المخصصة.

انقر على زر “بحث” للاطلاع على النتيجة الخاصة بك.

وسائل الاستعلام عن نتائج الثالث الثانوي 2024 باليمن

إليكم وسائل الاستعلام عن نتائج الثالث الثانوي 2024 باليمن:

عبر الهاتف بالاتصال على الرقم (161) واتباع التعليمات، بما في ذلك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

عبر شبكة Yemen 4G بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم (161) تحتوي على رقم الجلوس، وستصل النتيجة بناءً على الرقم المُرسل.

عبر الإنترنت من خلال زيارة الموقع الرسمي للنتائج أو المنصة المخصصة لذلك، حيث يتم إدخال رقم الجلوس للحصول على تفاصيل النتيجة مباشرة.

نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن صنعاء

يمكن لطلاب اليمن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024 عبر موقع yemenexam.com، من المتوقع أن تظهر النتائج في الساعات القادمة، بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة في جميع مراكز التصحيح، وقبول النتائج من قبل القائم بأعمال وزير التربية والتعليم اليمني في حكومة تسيير الأعمال، العلامة يحيى بدر الدين الحوثي، بمجرد اعتماد النتائج، ستكون متاحة لجميع الطلاب للاطلاع عليها والتأكد منها.