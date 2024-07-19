الان رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول فى  العراق منصة نجاح وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني

نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2024، حيث تلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث كـ”جوجل” والمواقع الإخبارية العراقية، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على موعد الإعلان الرسمي عن النتائج للقسمين العلمي والأدبي في جميع محافظات العراق، وكذلك معرفة الطريقة الصحيحة للاستعلام عن النتائج عند ظهورها، والتي تتم عادةً من خلال الرقم الامتحاني للطالب على المنصات الرسمية المخصصة لذلك، كموقع “نتائجنا”، ويسود حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور بانتظار نتائج هذه المرحلة التعليمية الهامة، والتي ستكشف عن مستوى أبنائهم الأكاديمي وتحصيلهم الدراسي .

نتائج الصف السادس الاعدادي 2024 الدور الأول:

نتائج السادس الإعدادي للعام 2024 ما زالت قيد الانتظار، على الرغم من انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات مع بداية الشهر الجاري، وقد أعرب الكثير من الطلاب عن قلقهم وتساؤلاتهم بشأن موعد الإعلان عن النتائج، لاسيما وأنهم معتادون على الحصول على النتائج بشكل سريع بعد انتهاء الاختبارات، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية تصحيح الاختبارات لا تزال جارية، وأن المصححين قد انتهوا من تصحيح معظم المواد، وأنه تبقى القليل منها وناشدت الوزارة الطلاب زيادة عدد مرات الدخول على المواقع المكلفة بنشر النتائج، حيث من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول العراق منصة النجاح:

للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024 الدور الأول عبر موقع النجاح: