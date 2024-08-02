المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق والتي يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين في العراق، حيث أعلنت وزارة العمل مؤخرا عن الأسماء المستحقة للدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية، لذلك يحرص العديد من المتقدمين للتعرف على استحقاق الدعم أم لا، لذلك سوف نوفر لكم طريقة إلكترونية للتعرف على الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، مع توضيح شروط وضوابط الحصول على الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق

في الفترة الأخيرة يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن الاسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية، ويمكن التعرف عليها بسهولة عبر الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات الواردة:

في البداية ادخل على منصة مظلتي للبدء في الاستعلام.

من الخدمات المتاحة على الموقع قم باختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

ثم اضغط فوق الوجبة الأخيرة 2024.

بعد ذلك املأ البيانات اللازمة بالكامل.

ثم اضغط فوق الإستعلام المتاح على الصفحة.

سوف يتم عرض كشوفات الأسماء المشمولة.

قم بالبحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يحرص العديد من المواطنين على الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، مع ضرورة توفر بعض الشروط للحصول عليها، والتي جاءت على النحو التالي:

يحصل على الدعم من الرعاية الاجتماعية من يحملون الجنسية العراقية مع الاقامة بشكل دائم في العراق.

كما يجب أن يتراوح العمر للمتقدمين من 18عام و60 عاما للذكور، بينما الإناث من 15 عام و55 عام.

ينبغي عدم اشتراك المتقدم في أحد برامج التأمين الصحي أو الاجتماعي.

الفئات المسموح لها بالرعاية الاجتماعية 2024

كما حددت وزارة العمل مجموعة من الفئات التي يحق لها دعم الرعاية الاجتماعية والتي منها ما يلي: