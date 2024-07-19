الآن لينك نتائج مناظرة السيزيام 2024 تونس عبر  عبر وزارة التربية التونسية education.gov.tn

نتائج مناظرة السيزيام 2024 في تونس تشغل بال آلاف الطلاب في جميع أنحاء البلاد، هذه المناظرة تمثل فرصة هامة لانتقال الطلاب الناجحين إلى المدارس الإعدادية النموذجية المنتشرة في كافة محافظات تونس، وقد أعلنت وزارة التربية التونسية عن نسبة نجاح بلغت 39.67%، أي بعدد 19,604 طالب وطالبة ناجحين، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على اجتهاد الطلاب وتميزهم في هذه الامتحانات الحاسمة.

نتائج مناظرة السيزيام فى تونس 2024 :

تُعتبر مناظرة السيزيام 2024 في تونس لحظة فارقة في مسار الطلاب. فالنجاح في هذه المناظرة يفتح أمامهم أبواب المدارس الإعدادية النموذجية، والتي توفر تعليمًا متميزًا وبرامج دراسية استثنائية، بذلك، يُعد النجاح في هذه المناظرة بوابة تؤدي إلى آفاق جديدة مليئة بالتحديات والإنجازات للطلاب الناجحين، لهذا، تُحظى هذه المناظرة باهتمام خاص، وتُبذل الجهود لتوضيح أهميتها وانعكاساتها الإيجابية على مستقبل الطلاب، وقد تقدم لخوض هذه المناظرة هذا العام نحو 59,072 طالبًا وطالبة من مختلف أنحاء تونس. وتُشير التوقعات إلى نسب اعتماد ممتازة ومعدلات نجاح مرتفعة، مما يعكس الإنجازات التي حققها الطلاب على مدار العام الدراسي الجاري في جميع المراحل التعليمية.

رابط الاستعلام نتائج مناظرة السيزيام 2024 تونس:

لتسهيل الوصول إلى نتائج امتحان السيزيام 2024 بسرعة وكفاءة، وفرت وزارة التربية التونسية رابطًا رسميًا على موقعها الإلكتروني،من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج: