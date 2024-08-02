حلوى شرقية بطعم رائع..طريقة عمل البسبوسة المحلات بكل أسرارها بأسهل خطوات وأفضل نتيجة للطعم الرائع اللذيذ

البسبوسة هي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يكاد يخلو أي تجمع عائلي أو احتفال من وجودها، وتتميز هذه الحلوى بقوامها الطري الفاتن وطعمها المرمل ولطالما اعتقد البعض أن تحضير بسبوسة منزلية مماثلة للنسخ المحلية يتطلب استخدام مكونات خاصة مثل اللبن أو البيكنج بودر لكن في الحقيقة، يمكن إعداد هذه الحلوى اللذيذة في المنزل بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة ومباشرة دون الحاجة إلى تلك المكونات الإضافية وفي هذا المقال، سنتعرف على الخطوات السهلة لتحضير بسبوسة منزلية طرية ومرملة وأحلى من النسخ الجاهزة.

طريقة عمل البسبوسة المحلات بكل أسرارها

للبسبوسة:

2 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

1/2 كوب زبدة

1/2 كوب جوز هند مبشور

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

لوز للتزيين (اختياري)

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة، اخلطي الماء مع السكر وقلبي حتى يذوب السكر تماماً زدعي الخليط يغلي لمدة 2 دقيقة ثم أضيفي عصير اليمون والفانيليا وارفعيه من على النار واتركي الشربات ليبرد تماماً قبل استخدامه. في وعاء كبير، اخلطي السميد مع السكر، جوز الهند، والملح وأضيفي الزبادي، الزبدة، الفانيليا، وعصير الليمون إلى المكونات الجافة واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات وتشكل خليطًا متماسكًا. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة ووزعيه. زيني وجه البسبوسة بحبات اللوز. اتركي الصينية ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل دخولها الفرن. سخني الفرن مسبقاً إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعي البسبوسة في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. بمجرد خروج البسبوسة من الفرن، اسكبي الشربات البارد فوقها بالتساوي وهي ساخنة واتركي البسبوسة لتبرد تماماً وتشرب الشربات. بعد أن تبرد البسبوسة تماماً، قطعيها إلى مربعات أو مستطيلات وقدميها واستمتعي بطعمها الطري والمرمل مع فنجان من القهوة أو الشاي.

أسرار نجاح البسبوسة: