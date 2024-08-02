طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالتتبيلة المميزة للمحلات بطريقة سهلة

تعتبر الكبدة الاسكندراني من أشهر الأكلات المصرية والتي تتمتع بشعبية كبيرة، وهي تعتمد على إضافة التوابل الشرقية التي تمنحها نكهة مميزة ورائعة، ويُفضل بعض الناس إضافة عصير الليمون على الكبدة لإضافة نكهة حامضية مميزة، كما يمكن تقديمها إلى جانب طبق المكرونة أو يمكن عمل سندوتشات من الكبدة اللذيذة بعد إعدادها، ولكن طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني لا يتقنها الكثير وبالتالي سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة الآن.

كيفية عمل طبق الكبدة الاسكندراني في المنزل

تتميز الكبدة أنها من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ويمكنك أن تقومين بتحضيرها في منزلك بسهولة وذلك بالمقادير الآتية:

نصف كيلو من الكبدة المغسولة جيدًا والمقطعة إلى شرائح رفيعة.

عشر فصوص من الثوم المقطع قطع صغيرة.

فلفل أخضر حامي حسب الرغبة أو بارد مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

عصير ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

زيت للقلي.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

الآن بعد تجهيز المكونات يمكنك تنفيذ طبق الكبدة الاسكندراني اللذيذ بالخطوات التالية:

في وعاء عميق قومي بتقليب شرائح الكبدة مع الكمون وعصير الليمون والفلفل الأسود والخل.

في قدر على النار قومي بوضع الزيت حتى يسخن ثم قومي بوضع الثوم حتى يذبل ثم ضيفي شرائح الكبدة.

قلبي الكبدة حتى تبدأ في النضج ثم ضيفي شرائح الفلفل الرومي المقطع.

ضعي ربع ملعقة الكزبرة الجافة واستمري في التقليب.

ارفعي الكبدة من على النار وسوف تحصلين على طبق كبدة اسكندراني مميز وشهي ويمكن تقديمه بجانب طبق المكرونة والبطاطس المحمرة والسلطة وبالهنا والشفا.

سر نجاح طبق الكبدة الاسكندراني

لكي يمكنك إعداد طبق الكبدة الاسكندراني بأفضل طريقة وبأفضل طعم مثل المطاعم، لابد من اتباع النصائح الآتية: