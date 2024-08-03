هاتف Infinix Note 40 Pro 5G بسعر مناسب وأداء قــــوي وشكله جـــامد.. يستاهل كل مليم هتدفعه فيه

يعد هاتف Infinix Note 40 Pro 5G واحد من أهم الهواتف التي تم إطلاقها في السوق المصري حيث يعد من الهواتف الممميز التي تمتلك العديد من المميزات المهمة جدا حيث يأتي الجهاز بمواصفات عالية الجودة لا توجد في أي جهاز اخر، فلقد حرصت شركة انفنكس على تضمين الجهاز العديد من الإمكانيات بالإضافة إلى سعر الجهاز الاقتصادي جدا والذي يتناسب مع حميع المستخدمين.

هاتف Infinix Note 40 Pro 5 5G

يتميز هاتف Infinix Note 40 Pro 5G بالعديد من المميزات التي جعلته من أفضل أجهزة الهواتف المطروحة في الأسواق في الوقت الحالي وتتمثل مميزات الجهاز في التالي:

الهاتف من الهواتف التي تدعم خاصية انفو وخاصة الانفرا ريد.

كما أن الهاتف يدعم شريحتي إتصال.

يدعم الهاتف الشبكات الخاصة بالجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.

كما أن الهاتف يتكون من أبعاد 3×74.5×8.1 ملم مع وزن 190 / 196 جرام .

شاشة الهاتف نحيفة الأطراف وهي بحجم 78 بوصة.

للهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 رام، وأما ذاكرة التخزين الداخلي فهي بسعة 256 جيجا بايت.

يجب العلم أن الهاتف لا يدعم تركيب كارت الميموري.

عيوب الهاتف

كما وضحنا مميزات يعد هاتف Infinix Note 40 Pro نوضح لكم أهم عيوب الهاتف التي ينبغي على المستخدم الاطلاع عليها ومعرفته والتي تتمثل في التالي:

الهاتف لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k.

كما أن الهاتف لا يدعم عدسة تصوير الترا ويد.

بالنسبة لاداء كاميرات الهاتف فهو متواضع.

كما أن الهاتف لا يدعم منفذ 5 ملم والخاص بسماعات الأذن.

والهاتف أيضا غير داعم لتركيب بطاقة تخزين خارجية، أي كارت ميموري.

سعر هاتف Infinix Note 40 Pro 5

يعد هاتف Infinix Note 40 Pro 5 من أفضل الهواتف التي أطلقتها شركة انفنكس، حيث يحتوي الهاتف على مميزات عديدة تجعله الهاتف الأمثل للكثير من الشباب، حيث تساعد هذه المميزات على انجاز الكثير من المهام التي قد يحتاج اليها قطاع كبير منهم، كما قمنا بعرض مجموعة من العيوب ولكن هذه العيوب لا تقلل من شأن الهاتف، ويكون السعر الحالي لهذا الهاتف بالشكل التالي: