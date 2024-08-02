تحديث فايس سيتي GTA ⭐⭐⭐⭐ الاصــــدار الأخير.. مهمات صعبــة اتسابق قبل صحابك ونفذها بسهولة

يتساءل الكثير من محبي ألعاب الفيديو عن ما هو تحديث فايس سيتي،عايزه تعتبر هذه اللعبه احد اشهر الالعاب التي قامت بجذب الكثير من الأشخاص في وقت قصير حول العالم و تتميز بالتشويق والإثارة حيث تدور أحداثها حول ملاحقة الشرطة للأشخاص الذين قاموا بارتكاب الجرائم كما يعتبر هذا التحديث من أفضل التحديثات التي قامت اداره اللعبه بعملها لأنها قامت بإضافة الكثير من المهمات التي جعلتها الأفضل بين الألعاب.

تحديث فايس سيتي

قامت شركه روكاستر بالاعلان عن التحديث الجديد جاتا فايس سيتي من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وقد جاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

الذهاب مباشرة إلى متجر الالعاب جوجل بلاي وآب ستور.

البحث بعد ذلك عن اسم اللعبه في خانة البحث.

النقر بعد ذلك على تبويب التحديث.

سوف يتم تنزيل اللعبة على جهازك مصاحبة بالتحديث الجديد.

يمكنك الآن الاستفادة باللعبه والمغامرات التي بها والسفر للكثير من دول العالم.

مهمات جاتا فايس سيتي

نالت لعبه جاتا فايس سيتى شهرة واسعة لانها تمتلك تصميمات عالية الجودة بالاضافة الى الجرافيك الخاص بها حيث انها تقوم بمنح اللاعب الحرية في التنقل والحركة في مكان كبير داخل اللعبة بالاضافة الى ان اللاعب يقوم بخوض منافسات ويقوم اللاعب ايضا بتنفيذ العديد من المهمات ومن أشهر هذه المهام ما يلي: