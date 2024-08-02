خطوات استعلام نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الأول عبر المواقع الرسمية جميع المحافظات العراقية

تعد نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 من الأمور التي تشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في تلك الأثناء، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التسجيل في الاعتراضات للطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في تحقيق الدرجات المتوقعة خلال نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول، فقد أصيب البعض من الطلاب بالتوتر الشديد والحزن إلا حين أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل في التظلمات لكل مادة دراسية لاستعادة تلك الدرجات في حال إثبات صحة التظلم.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024

وضحت وزارة التربية العراقية طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط وذلك بعد فتح باب التسجيل في الاعتراضات منذ عدة أيام وجيزة، وقد نوهت الوزارة إلى ضرورة سداد رسوم الاعتراض على كل مادة بشكل منفصل حتى تتم الإجراءات على النحو الأمثل، وتبلغ تلك الرسوم ثلاثة آلاف دينار عراقي للمادة الواحدة، ويتم الاستعلام من قبل الطالب أو ولي الأمر من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية. اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرسمية. اختيار خدمة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2024 إدخال اسم المحافظة العراقية. إدخال الرقم السري. تدوين الرقم الامتحاني. انقر على زر الاستعلام. بعد ذلك، تظهر نتيجة قبول أو رفض الاعتراض.

شروط تقديم اعتراضات الثالث المتوسط

تمنح وزارة التربية العراقية حق الاعتراض عن رصد النتيجة الخاصة بالطالب لجميع الطلاب والطالبات شرط اتباع خطوات تقديم الطلب بطريقة صحيحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا ومن ثم سداد الرسوم بشكل أولي قبل دراسة الطلب، وفي حال إثبات صحة الاعتراض والتحقق من وجود درجات للطالب لم يتم رصدها سوف يتم تعديل نتيجة الطالب على الفور علماً بأن تلك الرسوم مستردة في حال إثبات صحة الاعتراض فقط.