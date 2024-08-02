طريقك نحو المليون.. عند الاشتراك بالأرقام في مسابقة الحلم

منذ بدايتها، حققت مسابقة الحلم شهرة كبيرة، حيث يطمح العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم للفوز بالجائزة الرئيسية يطمح الجميع إلى تحقيق أحلامهم من خلال المشاركة في مسابقة الحلم 2024، التي توفر جوائز شهرية وأسبوعية، بالإضافة إلى الجائزة الرئيسية التي تُمنح في نهاية السنة من المنتظر أن يُعلن عن الفائز هذا الشهر في الأيام القليلة المقبلة، ويتعين على المشاركين اتباع مجموعة من الشروط للتأهل للمسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة الحلم، يمكنك الاستعانة بالأرقام التالية وفقًا لبلدك:

المملكة العربية السعودية: ٨٥٨٨٨٨ أو ٧٥٥٥٠٥

مصر: أرسل إلى الرقم 95458

المغرب: أرسل إلى الرقم 9669

تونس: أرسل إلى الرقم 85988

كيفية الاشتراك في مسابقة المليون دولار مع مصطفى الأغا

يمكن الاشتراك في مسابقة المليون دولار مع مصطفى الأغا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يمكنك زيارة رابط موقع مسابقة الحلم الإلكتروني أو استخدام تطبيق المسابقة على جهازك المحمول.

التسجيل عبر إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

بعد ذلك، ستتلقى رسالة نصية تتضمن مجموعة من الأسئلة التي يتوجب عليك الإجابة عليها.

يمكنك الحصول على التأهيل والتقدم للمسابقة من خلال الالتزام بالتعليمات اللازمة.

يجب أيضاً التأكد من توفر الشروط اللازمة للمشاركة في مسابقة المليون دولار.

مميزات مسابقة الحلم

تختلف الجوائز في مسابقة الحلم، حيث تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، مما يمكّن الفائزين من تحقيق طموحاتهم، مثل شراء منزل أو سيارة أو بدء مشروع خاص بهم تتميز هذه المسابقة بالعديد من الفوائد، ولكن يتوجب الالتزام ببعض الشروط والأحكام يعتمد النجاح على الحظ، حيث يتم تحديد الفائز من بين مجموعة كبيرة من المشاركين.

ومن مميزات المشاركة: