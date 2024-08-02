moe-ye.net.. رابط نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 وكيفية الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي اليمن

تشكل نتائج الثانوية محطة حاسمة في المسار التعليمي للطلاب، حيث ينتظر الآلاف من الأسر والطلاب بفارغ الصبر لمعرفة نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024، وتعتبر النتائج ليست مجرد اختبارات لقياس قدرات الطلاب بل هي معيار حاسم يحدد الخيارات المستقبلية لهم سواء في متابعة التعليم العالي أو الدخول إلى سوق العمل، وتبذل وزارة التربية والتعليم جهود كبيرة لضمان نزاهة الامتحانات وشفافية النتائج.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

تم توفير خدمة جديدة من قبل وزارة التربية في اليمن للطلاب للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بسهولة وسرعة ووفقا لما صرحت به الوزارة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج:

يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم جلوس الطالب إلى الرقم المخصص 160.

بعد إرسال الرسالة، ستصل رسالة تتضمن النتيجة الكاملة للطالب بالإضافة إلى الدرجات التي حصل عليها في كل مادة دراسية مباشرة على الهاتف.

تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية الحصول على النتائج وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأسرهم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه النظام التعليمي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن إتاحة رابط خاص للاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2024 في العاصمة صنعاء، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتسهيل عملية الحصول على النتائج للطلاب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم باتباع الآتي: