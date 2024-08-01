عيار 21 يتخطى الـ 3300 جنيه.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 1 من شهر أغسطس، وفقًا لأخر تحديثات لبورصة الذهب الآن، حتى أن الذهب يعد من أكثر الاستثمارات التي تُحافظ على قيمة الجنية المصري، وهو الأكثر طلبًا بين المواطنين في الأسواق، وعليه فمن الممكن أن تتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الذهب بمختلف الأعيرة المتنوعة، بما يشهد حالة من الاضطراب المستمر المتمثلة في الارتفاع والانخفاض، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم

ووفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 1 من شهر أغسطس، يُرجى اتباع ما يلي:-

وصل سعر الذهب من عيار 24 عند مستوى 3800 جنيه للبيع، بينما سعر الشراء سجل فيه 3782 جنيه بدون المصنعية.

إضافة إلى أن سعر الذهب من عيار 21 بلغ نحو 3325 جنيهًا بيع و3310 جنيهات للشراء.

حتى أن عيار 18 سجل 2850 جنيهًا للبيع و3837 جنيهًا للشراء.

هذا وأن سعر الذهب عيار 14 بلغ قيمته 2216 جنيهًا بيع و2206 جنيهات شراء بدون المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ومع نهاية تداولات اليوم الخميس، فإن سعر الجنيه الذهب من عيار 21 سجل نحو 26640 جنيهًا بدون مصنعية، في حين أن النصف الجنيه من نفس العيار بلغ قيمته 13320 جنيه، والربع الجنيه من عيار 21 وهو يبلغ مقداره نحو 2 جرام ليبلغ 6660 جنيه بدون إضافة المصنعية، حتى أن الأسعار ما زالت قيد التحديث سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا لما تُحددها بورصة الذهب.