كم باقي على يوم التأسيس السعودي وما مظاهر الاحتفال بتلك الذكرى؟

يعد يوم التأسيس السعودي من الأحداث الوطنية المنتظرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم الاحتفال بواسطة المواطنين من جميع الفئات العمرية وكذلك المؤسسات والإدارات العامة والخاصة والمدارس ويشارك في الاحتفال المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، وهو من الاحتفالات الوطنية كما هو الحال في اليوم الوطني السعودي.

كم باقي على يوم التأسيس؟

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى منح العاملين في القطاع العام والخاص إجازة الاحتفال بيوم التأسيس السعودي يوم السبت الموافق لتاريخ الثاني والعشرين من شهر فبراير المقبل من العام الميلادي 2025، وهو يوم الاحتفال الرسمي المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية بناء على توجيهات ملكية تم توجيهها في تاريخ السابع والعشرين من عام 2022، ومنذ ذلك الوقت أصبح الاحتفال رسمي داخل المملكة العربية السعودية.

ويقام ذلك الاحتفال للتذكير بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية بفضل حاكم الدرعية الأمير محمد بن سعود الذي أعلن في ذلك اليوم تأسيس الدولة السعودية الأولى ومن ثم توحيد المناطق تحت راية المملكة العربية السعودية.

مظاهر الاحتفال باليوم السعودي

يتم الاحتفال من خلال مشاركة جميع الفئات وجميع الطبقات وكذلك الوافدين والمقيمين في نشر البهجة والسرور من خلال: