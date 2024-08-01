بمذاق شهي ....طريقة عمل بودينج الموز حلوي صيفية خفيفة بطعم الموز الرائع

في فصل الصيف عندما تسطع الشمس وترتفع درجات الحرارة، نبحث عن حلويات خفيفة وبسيطة لإرضاء أذواقنا المتعطشة للطعام البارد والمنعش، وبين هذه الحلويات الصيفية المميزة، يأتي بودينج الموز أو ما يُعرف باسم “حلى الموز البارد”هذه الوصفة السهلة والاقتصادية تجمع بين طبقات البسكويت والكريمة ذات الطعم المميز للموز، دون الحاجة إلى الفرن أو البيض أو الدقيق وهي تعد وجبة حلوة رائعة للأطفال والعائلة على حد سواء، حيث يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وتقديمها في كاسات أو أكواب صغيرة هيا بنا نتعرف على طريقة عمل هذه الحلوى الصيفية الخفيفة والمنعشة

طريقة عمل بودينج الموز

المكونات:

2 باكيت بسكويت شاي

ملعقة كبيرة زبدة مذابة

ملعقتان كبيرتان فول سوداني مطحون

مكونات الكريمة:

3 موزات متوسطة الحجم

4 قطع بسكويت شاي

ملعقة كبيرة نشا

ملعقتان كبيرتان سكر

2 كوب حليب بارد

رشة فانيليا

الطريقة: