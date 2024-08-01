بمذاق شهي ....طريقة عمل بودينج الموز حلوي صيفية خفيفة بطعم الموز الرائع

في فصل الصيف عندما تسطع الشمس وترتفع درجات الحرارة، نبحث عن حلويات خفيفة وبسيطة لإرضاء أذواقنا المتعطشة للطعام البارد والمنعش، وبين هذه الحلويات الصيفية المميزة، يأتي بودينج الموز أو ما يُعرف باسم “حلى الموز البارد”هذه الوصفة السهلة والاقتصادية تجمع بين طبقات البسكويت والكريمة ذات الطعم المميز للموز، دون الحاجة إلى الفرن أو البيض أو الدقيق وهي تعد وجبة حلوة رائعة للأطفال والعائلة على حد سواء، حيث يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وتقديمها في كاسات أو أكواب صغيرة هيا بنا نتعرف على طريقة عمل هذه الحلوى الصيفية الخفيفة والمنعشة
طريقة عمل بودينج الموز
المكونات:
- 2 باكيت بسكويت شاي
- ملعقة كبيرة زبدة مذابة
- ملعقتان كبيرتان فول سوداني مطحون
مكونات الكريمة:
- 3 موزات متوسطة الحجم
- 4 قطع بسكويت شاي
- ملعقة كبيرة نشا
- ملعقتان كبيرتان سكر
- 2 كوب حليب بارد
- رشة فانيليا
الطريقة:
- اطحني البسكويت في الكبة، ثم أضيفي الزبدة والفول السوداني واخلطي جيدًا حتى يصبح القوام رملي ناعم.
- ضعي طبقة من البسكويت المطحون في أوعية التقديم أو في صينية كبيرة، واضغطي عليها جيدًا.
- ذوبي النشا والسكر في الحليب البارد واطحني 4 قطع من البسكويت مع الموز في الكبة.
- ضعي خليط الموز والبسكويت على الكريمة اللبنية، واخلطي المكونات معًا حتى تمتزج تمامًا.
- ضعي الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام ثخين.
- ضعي بودينج الموز على طبقة البسكويت في الأوعية أو الصينية ويمكنك عمل طبقات متعددة من البسكويت والبودينج.
- زيني البودينج بشرائح الموز أو البسكويت المطحون. يمكنك إضافة القليل من صوص الكراميل أيضًا.
- ضعي البودينج في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك تمامًا.
- قدمي البودينج بارد لينال إعجاب الجميع.