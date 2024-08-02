كيفية حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا.. شروط الحجز التي أعلنتها الحكومة الليبية

تعد العملات الأجنبية من أهم المبالغ التي يحتاجها العديد من الأشخاص في العراق، رغبة منهم بشراء احتياجاتهم من الخارج، وحرصت الحكومة الليبية على تنظيم عملية صرف العملات الأجنبية ويتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في حجز العملات الأجنبية كما أعلنت الحكومة الليبية بأنه يتم التقديم بناء على عدة شروط وقد أوضحت التفاصيل الكاملة سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات حجز العملات الأجنبية من المصرف الليبي

صرحت الحكومة الليبية بأنه تم اتخاذ القرار بخصوص صرف العملات الأجنبية وقد أعلنت بأنه تم تنظيم عملية الصرف من خلال حجز العملات الأجنبية لصرف المبلغ المناسب لكل شخص من المستحقين، والحجز العملات يتم اتباع الخطوات التالية:

ادخل علي موقع حجز العملات الأجنبية في ليبيا من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا .

يطلب الموقع تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالعميل ومن الضروري التأكد من صحة البيانات المسجلة على الموقع.

كما يطلب الموقع تسجيل الرقم الهوية الوطنية الخاص بمقدم الطلب، واضغط على تسجيل.

بعد التأكد من تسجيل البيانات الخاصة بك بالشكل الصحيح، يتم الضغط على ارسال الطلب ويجب الانتظار لحين الموافقة على صرف المبلغ.

ما هي شروط صرف العملات الأجنبية من مصرف ليبيا

بعد التعرف على الطريقة الصحيحة في حجز العملات الأجنبية على حسب المبلغ الخاص بك، أعلن البنك المركزي الليبي بأنه من الضروري توافر بعض الشروط لدي كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب الخاص بك، وتتلخص الشروط في الآتي: