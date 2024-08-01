Osman Season 6.. تردد القناة الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس 

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، أحداث مسلسل المؤسس عثمان تصاعدت حدتها وشهدت المزيد من التشويق والإثارة مع نهاية الجزء الخامس لذا كان إعلان قناة atv عن توقف المسلسل عند الحلقة مائة وأربعة وستون بمثابة الصدمة للجمهور الذي يتساءل كثيرا في هذه الفترة عن موعد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل، وبالفعل أوضح مصدر مسئول بشركة الانتاج عن بدء استعدادات فريق العمل لتصوير الموسم السادس من المسلسل، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض أولى حلقات الجزء السادس والقنوات الناقلة.

تردد القناة الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس مسلسل المؤسس عثمان الذي يقدم قصة حياة عثمان الغازي في إطار تاريخي درامي ويعرض الصراعات والحروب التي خاضها أثناء سعيه لتحويل قبيلته من حالة الضعف والهوان التي وصلت اليها بعد موت والده الى القوة والصلابة وكيف تصدي لأعدائه أثناء محاولاته السيطرة على المدن المجاورة وتأسيس دولته التي يحلم بها، وقد جذبت أحداث المسلسل على مدار خمس مواسم متتالية ملايين المتابعين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وينتظر هؤلاء بفارغ الصبر عرض أولى حلقات الموسم السادس التي من المقرر أن تبث على قناة ايه تي في التركية في شهر سبتمبر القادم. القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس يتابع محبي مسلسل المؤسس عثمان بالدول العربية حلقات المسلسل مترجمة عبر شاشة الفجر الفضائية الجزائرية التي تعرض حلقة جديدة يوم الخميس من كل اسبوع في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وللراغبين في مشاهدة المسلسل على قناة الفجر يمكنكم استقبال ترددها على النحو التالي : القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4