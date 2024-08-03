yemenexam.com رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 صنعاء برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، ينتظر طلاب الثانوية العامة بجميع المحافظات اليمنية ظهور نتائج اختبارات الدور الأول بترقب وأمل كبير في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بالنجاح والحصول على مجموع يؤهلهم لدخول الكلية التي يرغبون بها، فالثانوية العامة تعد أهم مرحلة في حياة الطالب الدراسية ويتوقف عليها بشكل كبير مستقبله العلمي والعملي، وقد أتاحت وزارة التربية أكثر من وسيلة للاطلاع على نتائج الثانوية العامة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 صنعاء

تسعى وزارة التربية والتعليم اليمنية الى إراحة طلابها والتيسير عليهم لذا وفرت نتائج الثانوية العامة الكترونيا لئلا يضطر الطلاب للذهاب الى المدرسة واهدار وقتهم وجهودهم في الانتظار طويلا حتى يحصلوا على النتيجة، وبمجرد ظهور النتائج سيتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة ليتمكن للطالب من الاطلاع عليها في غضون دقائق وباتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية اليمنية من خلال الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى قسم نتائج الامتحانات واختيار المرحلة التي تود الاستعلام عنها “الثالث الثانوي”.

ادخل بيانات الطالب وهي اسمه كاملا ورقم جلوسه ثم انقر على “بحث”.

سيتم استعراض نتيجة الطالب ومجموعه الكلي ودرجات كل مادة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بأكثر من طريقة أعلنت عنهم الوزارة وسنوضحهم لكم في السطور التالية :