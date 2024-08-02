خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق وما هي الشروط

تعتبر البطاقة الوطنية في العراق من أهم الأوراق والوثائق المطلوبة والتى لا يمكن الاستغناء عنها داخل المصالح الحكومية بالعراق لذلك قامت الحكومة العراقية بتوفير الخدمة بشكل الكتروني تسهيلا على المواطنين حيث يمكنك الآن بشكل الإلكتروني الدخول إلى الموقع واتباع مجموعة من الخطوات سوف نعرضها لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

أعلنت الحكومة العراقية للمواطنين عن خطوات حجز موعد لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمديرية الشؤون الوطنية للدخول الى الموقع اضغط هنا

يتم بعد ذلك تسجيل دخولك إلى الموقع بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب معرفة جميع الشروط والمعايير ثم يتم الموافقة عليها.

يتم بعد ذلك كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك والتأكد من كتابتها بشكل صحيح وفي المكان المخصص.

يتم إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ليتم حجز البطاقة الوطنية بصيغة pdf.

يتم بعد ذلك تحديد الموعد المناسب معك.

ثم يتم تحديد الدائرة التي تريد أن يتم زيارتها والضغط على كلمة حجز.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

أعلنت الحكومة العراقية عن وجود عدة شروط خاصة لابد من توافرها في المتقدم من أجل الحصول على البطاقة الوطنية فمن أهم هذه الشروط: