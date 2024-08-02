تعرف على مميزات و مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد ومتي موعد نزوله

موعد نزول ايفون 16 في الأسواق حيث توفر لنا شركة أبل أحدث الهواتف الذكية التي تبهر الجميع، وقد أعلنت عن إطلاق هاتفها الجديد آيفون 16 والذي ينتظره كثير من الأشخاص للتمتع بالمزايا المتعددة والسمات الرائعة من خلال التقنيات الحديثة التي يحملها الهاتف، وسوف نوضح لكم بعض مواصفات الهاتف التي أعلنت عنها الشركة، والموعد المتوقع لاصداره.

موعد نزول ايفون 16 في الأسواق

سوف تقوم شركة ابل خلال الفترة القادمة بالإعلان عن موعد إصدار آيفون 16، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار الجديد من هذا الهاتف خلال شهر سبتمبر المقبل، وسوف يتم الكشف عن أبرز مواصفاته ومميزاته خلال الأيام المقبلة.

مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد

من المتوقع أن يأتي هاتف آيفون 16 برو ماكس بالعديد من التقنيات الحديثة، وسوف نوفر لكم بعض الخصائص التي يتضمنها الهاتف من خلال الجدول التالي:

الشاشة شاشة الهاتف حجمها 6.7 بوصة، كما أن نوعها LTPO OLED، وتأتي بمعدل التحديث 120 هرتز المعالج تم تزويد الهاتف بالمعالج A18 Pro سداسي النواة، حيث يوفر أداء عاليا.

كما أن الهاتف تم حمايته بطبقة Ceramic Shield، للتقليل من فرص التعرض للخدوش. الكاميرات يحتوي الهاتف على 3 كاميرات خلفية، لكل واحدة منها دقة مختلفة.

بينما الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجابكسل. البطارية بطارية نوعها ليثيوم أيون سعتها 4422 مللي أمبير. المستشعرات كما أن الهاتف مزود بمستشعرات للتسارع، مع التقارب، وأيضا الجيروسكوب، إلى جانب البوصلة، وكذلك البارومتر. نظام التشغيل iOS 18

سعر هاتف iphone 16 pro max عالميا

أما بالنسبة لأسعار الهاتف iPhone 16 Pro Max الجديد، فمن المتوقع أن تكون أسعاره على النحو التالي: