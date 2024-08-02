تعرف على مميزات و مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد ومتي موعد نزوله

موعد نزول ايفون 16 في الأسواق حيث توفر لنا شركة أبل أحدث الهواتف الذكية التي تبهر الجميع، وقد أعلنت عن إطلاق هاتفها الجديد آيفون 16 والذي ينتظره كثير من الأشخاص للتمتع بالمزايا المتعددة والسمات الرائعة من خلال التقنيات الحديثة التي يحملها الهاتف، وسوف نوضح لكم بعض مواصفات الهاتف التي أعلنت عنها الشركة، والموعد المتوقع لاصداره.
موعد نزول ايفون 16 في الأسواق
سوف تقوم شركة ابل خلال الفترة القادمة بالإعلان عن موعد إصدار آيفون 16، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار الجديد من هذا الهاتف خلال شهر سبتمبر المقبل، وسوف يتم الكشف عن أبرز مواصفاته ومميزاته خلال الأيام المقبلة.
مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد
من المتوقع أن يأتي هاتف آيفون 16 برو ماكس بالعديد من التقنيات الحديثة، وسوف نوفر لكم بعض الخصائص التي يتضمنها الهاتف من خلال الجدول التالي:
|الشاشة
|المعالج
|الكاميرات
|البطارية
|بطارية نوعها ليثيوم أيون سعتها 4422 مللي أمبير.
|المستشعرات
|كما أن الهاتف مزود بمستشعرات للتسارع، مع التقارب، وأيضا الجيروسكوب، إلى جانب البوصلة، وكذلك البارومتر.
|نظام التشغيل
|iOS 18
سعر هاتف iphone 16 pro max عالميا
أما بالنسبة لأسعار الهاتف iPhone 16 Pro Max الجديد، فمن المتوقع أن تكون أسعاره على النحو التالي:
- يصل سعر هاتف آيفون 16 حوالي 799 دولار.
- بينما يصل سعر iPhone 16 Plus إلى نحو 899 دولار.
- أما سعر الهاتف iPhone 16 Pro من المتوقع أن يبلغ 999 دولار.
- بينما الهاتف iPhone 16 Pro Max من المتوقع أن يكون سعره نحو 1199 دولار.