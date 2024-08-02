تعرف على مميزات و مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد ومتي موعد نزوله

sama moaz تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تعرف على مميزات و مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد ومتي موعد نزوله
تعرف على موعد نزول ايفون 16 في الأسواق

موعد نزول ايفون 16 في الأسواق حيث توفر لنا شركة أبل أحدث الهواتف الذكية التي تبهر الجميع، وقد أعلنت عن إطلاق هاتفها الجديد آيفون 16 والذي ينتظره كثير من الأشخاص للتمتع بالمزايا المتعددة والسمات الرائعة من خلال التقنيات الحديثة التي يحملها الهاتف، وسوف نوضح لكم بعض مواصفات الهاتف التي أعلنت عنها الشركة، والموعد المتوقع لاصداره.

 موعد نزول ايفون 16 في الأسواق

سوف تقوم شركة ابل خلال الفترة القادمة بالإعلان عن موعد إصدار آيفون 16، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار الجديد من هذا الهاتف خلال شهر سبتمبر المقبل، وسوف يتم الكشف عن أبرز مواصفاته ومميزاته خلال الأيام المقبلة.

مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد

من المتوقع أن يأتي هاتف آيفون 16 برو ماكس بالعديد من التقنيات الحديثة، وسوف نوفر لكم بعض الخصائص التي يتضمنها الهاتف من خلال الجدول التالي:

الشاشة
  • شاشة الهاتف حجمها 6.7 بوصة، كما أن نوعها LTPO OLED، وتأتي بمعدل التحديث 120 هرتز
المعالج
  • تم تزويد الهاتف بالمعالج A18 Pro سداسي النواة، حيث يوفر أداء عاليا.
  • كما أن الهاتف تم حمايته بطبقة Ceramic Shield، للتقليل من فرص التعرض للخدوش.
الكاميرات
  • يحتوي الهاتف على 3 كاميرات خلفية، لكل واحدة منها دقة مختلفة.
  • بينما الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجابكسل.
البطاريةبطارية نوعها ليثيوم أيون سعتها 4422 مللي أمبير.
المستشعراتكما أن الهاتف مزود بمستشعرات للتسارع، مع التقارب، وأيضا الجيروسكوب، إلى جانب البوصلة، وكذلك البارومتر.
نظام التشغيلiOS 18
تعرف على موعد نزول ايفون 16 في الأسواق
تعرف على موعد نزول ايفون 16 في الأسواق

سعر هاتف iphone 16 pro max عالميا

أما بالنسبة لأسعار الهاتف iPhone 16 Pro Max الجديد، فمن المتوقع أن تكون أسعاره على النحو التالي:

  • يصل سعر هاتف آيفون 16 حوالي 799 دولار.
  • بينما يصل سعر iPhone 16 Plus إلى نحو 899 دولار.
  • أما سعر الهاتف iPhone 16 Pro من المتوقع أن يبلغ 999 دولار.
  • بينما الهاتف  iPhone 16 Pro Max من المتوقع أن يكون سعره نحو 1199 دولار.
معلومات الكاتب
sama moaz

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
عبر الموقع الرسمي من هنا .. استمارة التقديم في كلية الشرطة العراقية الدورة 71 وأهم الشروط المطلوبة