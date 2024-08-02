ما هي معدلات القبول في الجامعات العراقية؟.. وما هي المعدلات الخاصة بقبول الطلاب

قد زادت معدلات البحث من قبل الطالبات والطلاب بالعراق عن معدلات القبول في الجامعات العراقية، حيث يستعد الطلاب الذين نجحوا بالصف السادس الإعدادي للالتحاق بمختلف الجامعات في العراق، حيث تم الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي منذ وقت قريب، وخلال تلك السطور التالية سنقوم بتوضيح تلك المعدلات الخاصة بالقبول بمختلف الجامعات بالعراق، فتابعوا معنا التفاصيل.

ما هي معدلات القبول في الجامعات العراقية؟

بعدما قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي، قامت بعدها وزارة التعليم العالي بالعراق بالإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية، وقد وصلت نسب نجاح الطلاب بهذا العام بشكل متقارب مع نسب نجاح الطلاب بالعام الماضي، وبالتالي فإن معدل القبول للطلاب بكلية الطب قد وصل ل 100%، وأما معدل القبول الخاص بالطلاب في كلية طب الأسنان قد وصل إلى 99.5%، وأما معدل قبول الطلاب بكلية الهندسة قسم الحاسب قد وصل إلى 93.17% وأما معدل قبول الطلاب بكلية القانون فقد وصل إلى 85.67%.

المعدلات الخاصة بقبول الطلاب بالجامعات العراقية

سنقوم بتوضيح كافة المعدلات الخاصة بقبول الطلاب بالجامعات العراقية لكلا الشعبتين الأدبي والعلمي، والمعدلات كما يلي: