Here “سجلي واحصلي على 800 دينار” التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر + الشروط اللازمة للتسجيل

عملت الحكومة الجزائرية على فتح باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 منذ عدة أيام قليلة، وذلك لكلٍ من المتزوجة والمطلقة والأرملة، بشرط أن تكون حاصلة على مؤهل عالي أو شهادة دراسات عليا، وذلك للتغلب على أزمة ارتفاع الأسعار من خلال العديد من المبادرات التي تطرحها الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة فئات الشعب الجزائري، وإليكم التفاصيل.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يُمكن التعرف على خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالتفصيل، بجانب كافة البيانات اللازم تدوينها من خلال التالي من نقاط:

الانتقال إلى منصة الوكالة الوطنية للتشغيل .

. تسجيل الدخول، عبر إدخال: اسم المستخدم. كلمة السر.

تدوين اسم السيدة.

تدوين رقم هاتف المستفيدة.

كتابة رقم الهوية.

تحديد الولاية التابعة لها.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية.

إدخال المعلومات المطلوبة بدقة.

تقديم كافة الوثائق والأوراق المطلوبة.

النقر على أيقونة “تسجيل الطلب”.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

إن التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 يتطلب العديد من الشروط، ويُمكن التعرف على تلك الشروط بالتفصيل، بجانب كافة الأوراق الثبوتية الواجب تقديمها من خلال التالي من نقاط:

أن تكون جزائرية الجنسية والأصل.

أن تكون المستفيدة من الدعم مقيمة بالجزائر بشكل دائم.

أن تكون مالكة لمؤهل تعليمي عالي أو شهادة دراسات عليا.

أن لا تكون مالكة لأي مصدر دخل شهري ثابت.

يجب أن تكون إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، حيث لا يمكن للعزباء أن تقوم بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت،

أن تحضر الأوراق المطلوبة، وهي: شهادة وفاة الزوج، وذلك إذا كانت أرملة. صورة من بطاقة الشفاء, 2 مستخرج من شهادة الميلاد الأصلية. نسختين مصورتين للمستفيدة من الدعم. شهادتين عائلية إذا كانت متزوجة. شهادة الإقامة. صورة من بطاقة التعريف. شهادة عدم عمل السيدة. رقم الهاتف.



الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

تم تحديد الأوراق التي يجب تقديمها من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وهي تتمثل في الآتي:-