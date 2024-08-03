سلى ولادك طول اليوم.. تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Aljanah على النايل سات بجودة مرتفعه

يمكنك الآن التخلص من زن طفلك وانشغال وقتهم بالعديد من البرامج والأغاني المفيدة كل ذلك يمكنك متابعته على قناة طيور الجنة التى تم إنشاؤها في لبنان عام 2008 وأصبح متابعيها من الأطفال والشباب وأصبحت من أهم وأفضل القنوات لدى الجميع مما أدى إلى تزايد البحث عنها خلال الساعات الماضية لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية و ماهي مميزات هذه القناة تابعونا لمعرفة التفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

نزل قناة طيور الجنه على جهاز الاستقبال الخاص بك بعد ادخال التردد الاتى:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد القناة: 11258.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

جودة العرض: HD.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

نسبة الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تسعى القناة بشكل دائم إلى تقديم العديد من البرامج التعليمية التى تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال

تقوم القناة بتوفير مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تكون عبارة عن مزيج بين اللعب والتعلم مما يساعد ذلك في جعل التعلم جذاب ومحبب للأطفال.

يتم تشغيل القناة يوميا بشكل مجاني ولا يتوقف حيث تعمل هذه القناة على تطوير البث الخاص بها.

تقوم القناة بتقديم محتوى متنوع ومختلف كي لا يمل الطفل.

أبطال قناة طيور الجنة

تم انشاء هذه القناة من خلال مجموعة من الأبطال الذين ساعدوا على تطورها وتحسينها وهما :