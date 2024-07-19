تحديث ناري 🔥للموسم السادس.. تنزيل لعبة بيس أي فوتبول eFootball PES 2024.. أضافات أسطورية وعودة نجوم العالم

alaa hussein تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحديث ناري 🔥للموسم السادس.. تنزيل لعبة بيس أي فوتبول eFootball PES 2024.. أضافات أسطورية وعودة نجوم العالم

تعتبر لعبة بيس أي فوتبول eFootball، التي كانت تعرف سابقاً باسم PES، واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم على الإطلاق، ومع دخولنا في الموسم 6، تقدم اللعبة تحديثات وتحسينات جديدة لتضيف مزيداً من الإثارة والتشويق لمحبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتم الإعلان عن إعادة مجموعة من اللاعبين القدامى إلى هذه اللعبة المشهورين حتى يتمكن جميع الأشخاص من الاستمتاع بممارسة المباريات واستخدام اللاعبين المتميزين وتحقيق أهم الأهداف.

تحديث الموسم السادس الجديد 2024 من لعبة بيس أي فوتبول 

سوف تقوم لعبة eFootball بإطلاق تحديث جديد خاص بالدوري البرازيلي سوف يتم فيه إضافة العديد من اللاعبين الجدد المشهورين، حتى يتمكن جميع اللاعبين المحبين لهذه اللعبة من الاستمتاع بها وأيضا المشاركة في الدوري البرازيلي المتميز بعد التحديثات الجديدة المضافة بواسطة الشركة المسؤولة عن اللعبة حتى يتمكن اللاعبين من مختلف أنحاء العالم بالاستمتاع بهذه التجربة الجديدة.

يمكن تنزيل التحديث الجديد للعبة من خلال المتجر الرسمي الخاص بهاتفك سواء من خلال جوجل بلاي من هنا او من خلال متجر هواتف الايفون ابل أستور من هنا

أضافات أسطورية بلاعبين غير متوقعين

لعبة بيس أي فوتبول
لعبة بيس أي فوتبول

‏في التحديث الجديد الخاص باللعبة تم التأكيد على إضافة بكج من برشلونة للحصول على الكثير من النجوم وتتكون من ثلاث نجوم أيبك من نوع الملحميين وكذلك توفير ثماني نجوم بارزين في البكج، ومن أشهر اللاعبين:

  • اللاعب تحت بند الملحمي: Deco
  • واللاعب تحت بند الملحمي: S. Eto’o
  • وكذلك اللاعب الملحمي: Edmislon
  • والنجم البارز: R. De Paul
  • النجم المصنف البارز: M.Acuna
  • واللاعب Willian Jose
  • واللاعب أيضا البارز: Dani Parejo

مزايا  لعبة بيس أي فوتبول

‏ تمتلك اللعبة العديد من المميزات وتطورت مع الوقت فظهرت اللعبة لأول مرة في عام 1995 وتطور الاسم ليكون International Superstar Soccer ثم تم تغيير اسمها Pro Evolution Soccer في عام 2001، وفي عام 2020، أعادت كونامي تسمية اللعبة إلى eFootball، وجميع الرسومات والتأثيرات الموجودة في اللعبة تبدو كأنها حقيقية والشركة دائما حريص على التطوير فيها بشكل مستمر.

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معلومات الكاتب
alaa hussein

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