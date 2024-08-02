“اربح المليون دولار مع مصطفى الآغا” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024.. برسالة واحدة هتدخل سحوبات كتير على جوائز عملاقة

يحلم الكثير من الشباب بالمشاركة في مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا عبر قناة إم بي سي مصر، لما تقدمه من جوائز ضخمة أسبوعيا وشهريا وسنويا، ويرغب هؤلاء الشباب في الانضمام إلى هذه المسابقة لتحقيق أحلامهم في الثراء، إذ يطمحون في الفوز بالجائزة المالية الكبيرة التي تبلغ قيمتها مليون دولار.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنكم الانضمام إلى هذه المسابقة بسهولة إذا كنتم تستوفون الشروط التي سنقدمها لكم، وهذه الشروط هي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنك ساري.

يجب على المتقدم أن يكون قد بلغ سن الرشد في البلد الذي ينتمي إليه.

أن يكون المشترك من أصول عربية.

يجب قبول الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي قريب يعمل في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

قامت قناة إم بي سي مصر بالإعلان عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من كافة الدول العربية، لذلك سنقدم لكم تلك الأرقام:

رقم المملكة العربية السعودية يمكن أن يكون 313131 أو 755505 أو 858888.

رقم القاهرة يكون 95450 أو 95458.

رقم دولة الإمارات العربية المتحدة هو 6070.

رقم دولة الكويت 4141.

رقم دولة الأردن 98880.

دولة تونس 85819.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يبحث الكثير من الناس الآن عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، لذلك سنقدم لهم الطريقة التي تتلخص فيما يلي: