قرار زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار البترول في الإمارات شهر أغسطس بعد قرار لجنة التسعير ومتى يتم تطبيقها

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البترول في الإمارات في شهر أغسطس، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا وذلك وفقًا لما أعلنته لجنة أسعار الوقود، ويأتي هذا التحديث الشهري في ظل توجهات الأسواق العالمية وحالة التذبذب التي تعاني منها أسعار النفط، لذلك تأثرت الأسعار المحلية بتلك التغيرات، وقد بدأت لجنة تسعير الوقود في الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام الأسعار المتغيرة منذ عام 2015، حيث يهدف هذا القرار إلى اتساق الأسعار المحلية مع الأسواق العالمية، بما يعكس الأسعار الفعلية للبترول بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير.

أسعار البترول في الإمارات شهر أغسطس

تأثرت أسعار البترول في الإمارات شهر أغسطس بعدة عوامل، منها التغيرات السياسية، والتغيير في سياسات الإنتاج لدى الدول المنتجة للنفط، وعلى الرغم من أن هذه الزيادات التي تم إقرارها قد تكون طفيفة، إلا أنها تؤثر بصورة كبيرة على تكلفة المعيشة، والتنقل في الدولة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادات في تكاليف الوقود للأفراد والشركات على حد سواء، وإليكم أسعار البترول في الإمارات وهي كالتالي:

بنزين إي بلس 91 بسعر 2.86 درهم لكل لتر.

بنزين خصوصي 95 بسعر 2.93 درهم لكل لتر.

البنزين السوبر 98 بسعر 3.05 درهم لكل لتر.

وقود الديزل بسعر 2.95 درهم لكل لتر.

كما تخضع سياسة تسعير البترول لمراجعات شهرية، وذلك من قبل لجنة متابعة الأسعار، برئاسة كلًا من وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية إينوك، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك للتوزيع، ومؤسسة الإمارات للبترول.

موعد تطبيق الأسعار الجديدة

وفقًا لقرار لجنة مراجعة أسعار الوقود، سيبدأ تطبيق أسعار البترول في الإمارات شهر أغسطس اعتبارا من يوم الخميس 1 أغسطس وحتى نهاية الشهر في 31 أغسطس 2024، كما أشارت شركات التوزيع إلى أن الأسعار الجديدة ستتضمن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتأتي هذه الزيادات ضمن إطار سياسة دورية لمراجعة الأسعار، بهدف مواكبة تقلبات السوق العالمية وضمان الاستدامة المالية لقطاع الوقود في الإمارات، كما تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة الإماراتية على ضبط أسعار الوقود بما يتناسب مع الأسعار العالمية، لضمان توفير الوقود للمستهلكين بأسعار عادلة مع تحقيق عوائد مناسبة تدعم الاقتصاد المحلي.