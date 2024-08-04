“ضحك ومرح كل يوم مع لولو” تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد، حيث أن قناة وناسة كيدز تعد واحدة من أبرز قنوات الأطفال الموجودة حاليا في الإعلام العربي منذ انطلاقها قبل بضع سنوات، حققت القناة نسب مشاهدة مرتفعة بين الأطفال في الوطن العربي، بفضل ما تقدمه من أفلام كرتون وأغاني تعليمية مصممة للأطفال، تساعدهم على قضاء وقت ممتع ومفيد أمام التلفاز، وتركز القناة على توفير محتوى يساهم في تنشئة الأطفال بشكل سليم وتربيتهم بشكل إيجابي لذلك، سنستعرض تردد قناة وناسة كيدز وطريقة ضبطها في الفقرات التالية.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

تقدم قناة وناسة كيدز مجموعة فريدة من البرامج التعليمية والأغاني المفيدة للأطفال، بالإضافة إلى أفلام الكارتون الممتعة، وتسعى القناة دائمًا لتقديم محتوى مميز يجمع بين الترفيه والتعليم من أجل تنشئة الطفل العربي بتربية سليمة، لذلك يمكن متابعة القناة عبر الترددات التالية:

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

يمكن استقبال التردد الجديد لقناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: SD

تردد قناة وناسة كيدز الجديد على عرب سات

يتم استقبال تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD.

طريقة تثبيت وضبط قناة وناسة كيدز على أجهزة الاستقبال

تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من القنوات التي يسهل ضبطها على جهاز الاستقبال بفضل جودتها العالية في البث مما يمكنها من تقديم محتواها الفريد في الوطن العربي بجودة ممتازة، ويمكن ضبط القناة للاستمتاع بمشاهدة المحتوى المتميز الذي تقدمه عبر الخطوات التالية: