“هنا” خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي من وزارة العمل العراقية

زاد البحث عن رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عام 2024 في الأيام الأخيرة، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة العراقية أحد أبرز البرامج الداعمة للأسر ذات الدخل المنخفض والمستوى المعيشي المتدني، يساعد هذا البرنامج المواطنين في مواجهة الظروف الصعبة وتلبية احتياجاتهم، لمساعدتهم على التعامل مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت الوزارة رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة عام 2024، كما قدمت معلومات حول كيفية التحقق من القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية عبر رابط الاستعلام عن الأسماء، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

اكتب رمز التحقق في المكان المخصص لذلك.

اختار خانة “المستفيدين من الدعم الاجتماعي”.

أدخل رقم الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.

املأ جميع المعلومات في الحقول المخصصة لذلك.

اضغط على خانة “بحث”.

تنزيل قوائم المستفيدين بصيغة ملفات PDF.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة النقل عن المعايير المطلوبة في المتقدمين للحصول على القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون متواجدا بشكل دائم في الأراضي العراقية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 سنة.

ينبغي أن تتراوح أعمار النساء بين 15 سنة وما فوق 55 سنة.

يجب على المتقدم ألا يكون لديه أي ممتلكات خاصة ذات قيمة كبيرة، مثل العقارات أو المنازل أو الأراضي التي تسجل باسمه.

الفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تم إطلاق هذا البرنامج لاستهداف فئات محددة من المجتمع، وهي الفئات الفقيرة والأكثر حاجة، التي تتطلب دعما ماليا لشراء مستلزماتهم الأساسية لتحقيق حياة كريمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم الدول العربية، الفئات المستهدفة هي: