100 دولار أمريكي مقابل الجنية المصري اليوم بتاريخ الجمعة 19 من يوليو 2024

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق 19 من يوليو 2024 الموافق يوم الجمعة، عن قيمة 100 دولار أمريكي مقابل الجنية المصري اليوم، علمًا بأن زادت الدولار في الفترة الأخيرة وظل ثابت على سعر معين ويتراجع بنسب بسيطة جدًا عند مقارنته بالدولار، حيث نأمل من جديد بأن يتراجع الدولار بنسبة 50% في الفترة المقبلة لتحسين الظروف الاقتصادية، وبناءً على ذلك فقد يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على جدول الأسعار.

100 دولار أمريكي مقابل الجنية المصري اليوم

أعلن البنك المركزي على أن يكون قيمة الدولار مقابل الجنية، تعادل حوالي 48.24 جنية مصري، بينما يكون سعر 100 دولار أمريكي مقابل الجنية المصري اليوم بتاريخ 19 من يوليو 2024، فأنه تم تسجيله ليكون بقيمة 4824 جنية مصري، وتختلف قيمة الدولار من بنك إلى أخر، على حسب الشراء أم البيع، ولكن لن تتفاوت الأسعار كثيرًا، أي يكون الفارق فقط قروش لا تتعدى الـ 10 قروش بينك البنك والأخر.

سعر الدولار في السوق السوداء 2024 اليوم

لن يتفاوت أسعار الدولار في السوق السوداء عن البنوك بنسبة كبيرة، على عكس الفترات الماضية فأن سعر الدولار عند مقارنته بالبنوك والسوق السوداء كان الفارق كبير جدًا، ولكن الحكومة حسمت الوضع وقامت على الفور بالانتهاء على السوق السوداء بشكل كامل، حتى لا يوجد أي استغلال من التجار لكافة المواطنين بشأن هذا الأمر، وفي السوق السوداء يصل سعر الدولار الواحد حوالي 48.50 جنية مصري، أي لا يوجد زيادة بنسبة كبيرة عن البنوك كما يعتقد البعض.