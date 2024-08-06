ننشر مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد المصرية 2024 “الطب-الهندسة-الصيدلة”

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات ، بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، انشغل بال كلًا من أولياء الأمور والطلاب بالتعرف على موعد إعلان النتيجة وتنسيق الجامعات في كلا من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مؤشرات نسب النجاح في أكثر من 7 مواد وكانت هذه المؤشرات تدل على أرتفاع نسبة النجاح بشكل كبير عن نسب نجاح الأعوام السابقة مما يؤدي إلى أرتفاع تنسيق الجامعات لهذا العام، وينقسم التنسيق إلى 3 مراحل كل مرحلة لها حد أدنى وحد أقصى.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

أعلن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بعد البدء في تصحيح المواد الدراسية والمراجعة عن إعلان تنسيق المرحلة الأولى في يوم 14 أغسطس لجميع الشعب، ومن توقعات تنسيق المرحلة الأولى:

أشارت التوقعات لهذا العام أن تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم الحد الأدنى له عند 88,4٪.

من التوقعات لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة عام 2024 كان الحد الأدنى له عند 80٪.

وكانت توقعات تنسيق المرحلة الأولى لشعبة الأدبي هذا العام كان الحد الأدنى له عند 65,7٪.

تنسيق الجامعات للشعبة العلمية والأدبية لعام 2024

نحن نستطيع توقع تنسيق بعض الجامعات في كل عام وذلك لثبات تنسيقها بشكل نسبي وليس مطلق، وأشارت التوقعات أرتفاع نسب كليات الشعبة العلمية، وتختلف تنسيق الجامعات الحكومية عن تنسيق الجامعات الخاصة، ومن توقعات تنسيق بعض الجامعات الحكومية لكلا من الشعبة العلمية والأدبية: