موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية

يعتبر هذا المسلسل من قائمة المسلسلات التركية الشهرية التي حققت نجاحًا باهرًا منذ بداية انطلاقها بالإضافة إلى ذلك حقق شعبية كبيرة في نطاق الوطن العربي، حيث تدور أحداثه على إطار تاريخي درامي معًا، فهو يدور حول قصة عثمان الغازي الذي يعد الابن الأصغر لأرطغرل الذي يعد من أهم وأبرز الشخصيات التاريخية، فهو الذي قام بتأسيس الدولة العثمانية التي حكمت البلاد بما يتجاوز 600 عامًا تقريبًا، وعلى مدار الخمس مواسم حقق نجاحًا باهرًا بالإضافة إلى قيامه بجذب الملايين من المشاهدين.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

مؤخرًا قامت إدارة قناة atv بالإعلان عن عرضها للموسم السادس من المسلسل خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم عرض المسلسل خلال بداية أيام شهر سبتمبر القادم، وستكون بداية عرض المسلسل هي استمرار أحداث الموسم السابق له، حيث ستبدأ الأحداث بحوض عثمان حربًا أخرى من أجل السيطرة على مدينة بوصة، وبعد ذلك سيقوم بالعمل على تجهيز جيش قوي لمواجهة كافة أعدائه الذين يمنعون من إقامة دولة قوية يمكنها التصدي للصليبيين والمغول والروم أيضًا وغيرهم من الأعداء الذين يريدون قتله والتخلص منه للقضاء على قبيلته، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الشتوي لدولة تركيا في شهر سبتمبر القادم.

موعد عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان

من المقرر أن يتم عرض المسلسل على القناة التركية atv وذلك خلال كل أربعاء من كل أسبوع، بينما يتم عرضه كل خميس على القناة الجزائرية، حيث أنه يتم عرض المسلسل مدبلجًا إلى اللغة العربية من أجل مشاهدي المسلسل العرب، وإليكم تردد القناة: